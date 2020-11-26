"عقبال 100 سنة نجاح وراحة بال"..بهذه الكلمات إلهام شاهين تُهنئ هند صبري بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين صورة جمعتها بمجموعة من أصدقائها الفنانات، ظهر معها في الصورة يسرا، ليلى علوي، هند صبري، الإعلامية بوسي شلبي، وعلقت عليها قائلة:"صديقتى الجميله هند صبري، عقبال 100 سنة سعادة و تفاؤل و نجاح و راحة بال، سنه حلوة عليكى حبيبتي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين السينمائية فيلم "حظر تجول"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي.