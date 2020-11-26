عائشة بن أحمد تهنئ ظافر العابدين بعيد ميلاده الـ 48

هنأت الفنانة عائشة بن أحمد الفنان ظافر عابدين بعيد ميلاده ال 48 و نشرت صورة له و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"

و علقت عائشة بن أحمد علي الصورة قائلة : "Happy birthday dhafer all the best "

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي ولد 26 نوفمبر عام 1972 وبدأ مشواره الفني حينما شارك في المسلسل التونسي "الدوحة" .

يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين كان لاعبا لكرة القدم ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان .

يذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نسب مشاهدة ضخمة.

أكد النجم ظافر العابدين أنه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، لكن هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا "لمستُ النجاح من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربيّة".

ويضيف: "واجهت تحديات عدة في العمل أولها التكلّم باللهجة اللبنانية لأول مرة، "وكانت النتيجة إيجابية بشهادة كثر"، مشيرًا إلى أن "الميزة في كتابة نص "عروس بيروت"، هو أن الأحداث موزعة على العديد من الممثلين بأعمار وشخصيات مختلفة، ولكل منهم دور رئيسي وخط مستقل في سياق أحداث، تأخذنا إلى أماكن غير متوقعة بالنسبة للمشاهد". يستذكر العابدين لعبة كرة القدم التي كان محترفًا فيها سابقًا، ليقول: نحن في المسلسل كفريق كرة القدم ننجح معًا ونفشل معًا".

ويستطرد العابدين: "مكانة فارس في العائلة ودوره معروفان فهو الأخ الأكبر، وأخذ مكانة أبيه وتولى مسؤولياته إثر وفاته، الأمر الذي يجبره على التدخل في أمور ما كان ليحب القيام بها مع خليل وهادي وجاد، وهناك أحداث مشوقة مع الجميع، إضافة إلى شركات العائلة التي يتواجد فيها آدم، مما يجعل الأحداث أكثر تشعبًا وهو أمر جميل وجاذب، وسيكون أكثر وضوحًا للجمهور في الجزء الثاني".

ويختم بالقول: "سعادتي كبيرة بالوقوف لأول مرة أمام الممثل القدير رفيق علي أحمد، الذي سيكون له دور مهم من خلال شخصيّة عادل في حياة العائلة وتحديدًا الست ليلى، حبه القديم"، معتبرًا أن "مشاركته تمثل إضافة كبيرة وقيّمة للمسلسل، وكذلك الممثلة تقلا شمعون التي تتواصل المواجهات بيننا والخلافات أحيانًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بثريا".