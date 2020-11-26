بعد انفصال 6 أشهر.. ميجان فوكس تتقدم بطلب الطلاق رسميًا من زوجها براين أوستن جرين

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجمة العالمية ميجان فوكس تقدمت رسميا بطلب الطلاق من زوجها المخرج براين اوستن جرين، بعد مرور 6 اشهر على انفصالها.

تعيش النجمة العالمية ميجان فوكس قصة حب جديدة ، جعلت مصوري الباباراتزي يلاحقونها حيث شوهدت برفقة حبيبها في مطار لوس انجلوس الامريكي.

وظهرت ميجان فوكس في لحظات رومانسية مع حبيبها ماشين جان ، بعد مرور فترة قصيرة على اعلان انفصالها عن زوجها المخرج براين اوستن جرين.

علق براين اوستن جرين على ارتباط زوجته السابقة النجمة العالمية ميجان فوكس بحبيبها الجديد، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على انفصالهما.

وقال براين اوستن جرين في حوار اعلامي انه يتمنى السعادة من كل قلبه لميجان فوكس لكل ما يخص مستقبلها ، لافتا الى انه من اكتشف من نفسه العلاقة الجديدة لزوجته السابقة.

وكشف براين أوستن جرين انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية ميجان فوكس قبل أشهر، دون الإعلان عن توقيت الانفصال عند وقوعه.

وقال براين أوستنن، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، إن الانفصال جاء بناء على رغبة ميجان فوكس التي طلبت منه الابتعاد لفترة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك أخبرته بأنها وجدت راحتها في الانفصال.

يذكر أن ميجان فوكس تزوجت من بريان أوستن جرين في 2010 وانجبا 3 اطفال نواه 6 أعوام، بودهي 5 أعوام وجورني عامين، وكان الثنائي الشهير على وشك الانفصال في سبتمبر 2017 وتصالحا بعد حمل ميجان في طفلها الصغير.

ولدت ميجان دينيس فوكس عام 1986 في ولاية تينيسي الأمريكية، وكانت الابنة الثانية لأسرة ذات أصول فرنسية وإيرلندية وشيروكية مختلطة. ولفتت ميجان نظر أسرتها إلى موهبتها في سن مبكرة، ففي سن الخامسة تم إلحاقها بتدريبات لصقل موهبتها في التمثيل والرقص على حد سواء. وفي سن الـ10 انتقلت ميجان إلى ولاية فلوريدا مع أسرتها، وأكملت تدريباتها حتى نهاية دراستها بالمدرسة الثانوية. وخطت ميجان أولى خطواتها نحو الشهرة وهي في الـ13 من عمرها، حين بدأت العمل كعارضة للأزياء وهو المجال الذي فتح لها الباب لعالم التمثيل فيما بعد.