مع ابنتها.. كارول سماحة تشارك جمهورها تحضيرات ألبومها الجديد

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو جديد لها مع ابنتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول مع ابنتها في الاستوديو وعلقت قائلة: "أيام قليلة تفصلنا عن إصدار ألبومي الجديد..استعدوا... إحزروا ما هو مضمون الألبوم والستايل الموسيقي الذي اعتمدته؟؟".

تعيش النجمة كارول سماحة حالة من النشاط الفني خاصة بعد الانتهاء من التحضيرات لأغانيها الجديدة.

حيث قالت كارول لصدى البلد: أقوم بتحضير أغنيتين هذه الفترة كما أنى أسجل مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات.



وأثنت الفنانة كارول سماحة على سيناريو فيلم "بالصدفة" الذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، لافتة إلى أنه تمت كتابته منذ 10 سنوات قبل التوسع في استخدام السوشيال ميديا.

وأضافت كارول سماحة ألبومى الجديد سوف يتم إصداره نهاية شهر ديسمبر المقبل، أيضا أحضر لمشروع ألبوم كبير سوف يتم تسجيله فى أوكرانيا فى أوائل مارس لعام 2021، وسوف يحمل العديد من المفاجآت.

وقالت كارول سماحة لـ"دوت الخليج"، إن الفيلم يناقش موضوعات حقيقية في المجتمع، وأصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن هواتفنا بالإضافة إلى أننا أصبحنا مراقبين، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لها إيجابيات وسلبيات، والفيلم حاول التركيز على هذه الموضوعات بشكل دقيق.

