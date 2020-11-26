النجوم يحتفلون بعيد ميلاد هند صبرى على طريقتهم.. شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت إلهام شاهين فى الصورة برفقة بوسى شلبى وإيناس الدغيدى وليلى علوى ويسرا وهند صبرى احتفالا بيوم ميلاد الأخيرة.

وعلقت إلهام شاهين قائلة: "صديقتى الجميله هند صبري .. عقبال 100 سنه سعادة و تفاؤل و نجاح و راحة بال .. سنه حلوة عليكى حبيبتى".

وكشفت الفنانة إلهام شاهين أن مشوارها الفنى مليئ بالأعمال الجيدة وأخرى التى لم تحقق نجاجا كبيرا وهو أمر طبيعى وتعتبر مشوارها الفنى يشبه الرسم البيانى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ "دوت الخليج": لا يمكن أن أقول هناك مرحلة بعينها شهدت نجوميتى الحقيقية، فهو مشوار فنى كامل به نجاحات واخفاقات يشبه الى حد كبير الرسم البيانى، ففى كل مرحلة مررت بها استمتعت بها أيضا ولدى ذكريات وكواليس عديدة سواء فى مرحلة الانتشار أو البدايات، والتى ساهمت فى تواجدى بقوة على الساحة.

وأضافت إلهام: "وكان بها نوع من التخبط أحيانا، وهو أمر طبيعى يمر به المبدع فى مسيرته الفنية، وهناك مرحلة الذرة التى شهدت وفرة فى الأعمال التى قدمتها، ولكن ليس شرطا أن تكون الأفضل فى مسيرتك، وهناك مرحلة النضج الفنى، والتى يصل فيها المبدع إلى نوع من التشبع، ولا يقبل فيها الأعمال التى تشبه ما قدمه من قبل.

وأشارت إلهام إلى أن الأمر الذى انتابنى خاصة أننى قدمت 100 فيلم، وكنت أظن أنه ليس هناك أعمال جديدة يمكن أن أقدمها، لكن ما حدث معى فى الفترة الأخيرة عند اختيارى فيلم "حظر تجول"، اكتشفت أن هناك أدوارا جديدة يمكن أن أعيشها على الشاشة.

وكانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن المشاهد التى تظهر بها فى فيلم "حظر تجول" وهى بدون مكياج فضلا عن ظهورها فى شخصية سيدة عجوز أكبر من عمرها الحقيقى.

وقالت إلهام: "لم أقلق من هذا الأمر، ولم يكن المرة الأولى التى أظهر فيها بشخصية سيدة عجوز أكبر من عمرى الحقيقى، وقدمتها من قبل فى بعض الأعمال السينمائية والدرامية.

وأوضحت إلهام: "ظهرت فى شخصية أكبر من عمرى الحقيقى فى فيلم "ريجاتا"، الذى قدمت فيه أم عجوزة لديها ولدين "عمرو سعد ووليد فواز"، وقدمتها فى فيلم "خالى من الكوليسترول"، حيث لا أنظر لمثل هذه الأمور بقدر ما أنظر الى أهمية الدور الذى أقدمه".

وأشارت إلهام إلى أن دورها جديد ومختلف بالنسبة لها، فى فيلم "حظر تجول"، فمنذ الوهلة الأولى خطفها السيناريو الخاص به، حيث لم تقدم من قبل شخصية سيدة عجوز تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وجميع من حولها ينفرون منها.

وكانت قالت إلهام: "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، وكنت أبحث وأنقب عن عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل.

وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق إلى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه".

فيلم حظر تجول بطولة كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وتأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول سيدة تخرج من السجن بعد مرور عشرين عاما وتلتقى ابنتها التى لم ترها منذ ولادتها.