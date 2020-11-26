ثراء جبيل تتوقع فوز الزمالك في النهائي الأفريقي

كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن توقعها فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة المقرر لعبها غدًا الجمعة.

وقالت ثراء جبيل،: "أتوقع فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك".

وكانت ثراء، شاركت متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدسة المصور حسام خطاب.

وظهرت ثراء جبيل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض، مع بعض الإكسسوارات ذهبية اللون في كل من رقبتها وأذنيها.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها ذات اللون الأسود منسدلا على كتفيها، واعتمدت على لوك ميك آب طبيعي وخفيف، لإبراز ملامح وجهها الجميلة.

يذكر أن عبّرت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بالعرض الثاني لمسلسل "شبر ميه"، بعد النجاح الذي حققه العرض الأول للمسلسل. وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ "دوت الخليج": "شبر ميه مسلسل اجتماعي أسري مبهج، وهو من الأعمال القريبة لقلبي، كما أنني استمتعت كثيرًا بتقديم شخصية فريدة المحامية ضمن أحداث العمل". "شبر ميه" بطولة كل من أحمد السعدني، ثراء جبيل، مراد مكرم، محمد علي رزق، نهى عابدين، ندى موسى، نجلاء بدر، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد أخر من النجوم، وهو من إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي، وسيليمديا.

كانت ثراء، قد قالت في تصريح لـ "دوت الخليج": "الكوميديا في مصر في تراجع رهيب، هناك فقر في الخيال واستستهال في الإفيهات، لأن الكوميديا إذا كانت مبنية طوال الوقت على سرد الإفيهات سوف تفشل بالطبع".

وأضافت :لابد أن تكون لدينا ثقافة كوميديا الموقف، ففي فترة سابقة كانت لدينا كوميديا عظيمة تقدمها قامات فنية كبيرة بداية من فؤاد المهندس، وإسماعيل ياسين وعلي الكسار، ونجيب الرحاني إلى أحمد حلمي ومحمد هنيدي، وأحمد مكي، وكما أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد وأكرم حسني".

بينما إختتمت حديثها قائلة: "لكن للأسف يقع العديد من النجوم في فخ التكرار، وأرى أن الفنان الذي يكرر المحتوى يكتب نهايته بنفسه، فنحن لسنا عائلته كي نتحمل استخفافه بنا، نحن جمهور كل ما يربطنا بالفنان المحتوى الذي يقدمه، فلن نظل نحب الفنان حبًا غير مشروط، والأجيال الجديدة لن تسامحنا على الاستخفاف بهم، فإذا نظرنا للأجيال القديمة سوف نتعلم منهم كيف نحترم المشاهد، لأنهم تركوا لنا إرثًا كبيرًا".

الجدير بالذكر أيضًا أن ثراء استطاعت أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها.

كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".