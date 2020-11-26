القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، تصوير فيلم العرائس " لما أكبر " فكرة وسيناريو خالد جمال، إخراج سامح الشرقاوى.

وأكد الباسوسي، أن هناك خطة عمل بالمركز لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال، وذلك حرصآ علي عودة تلك النوعية من الأفلام علي الساحة السينمائية، وأيضا لعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الأفلام تخاطب الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي.

"لما أكبر" تدور أحداثه حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكر إلي أن يصل إلى هدفه، وتؤكد فكرة الفيلم علي ضرورة الاهتمام بالدراسة، من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونترة منار حسني مدير عام الإنتاج، تصميم عرائس وديكور رامى صبحى، مدير التصوير مينا مرزوق، مدير الانتاج أحمد رفاعى، مساعد مخرج عمر فرج .

والمخرج "سامح الشرقاوى" هو خريج معهد السينما قسم الرسوم المتحركة، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الرسوم المتحركة، ويعد فيلم "لما أكبر" ثالث تعاون مع المركز القومى للسينما بعد فيلم سالم وفيلم نقطة ومن اول السطر .

وسط حضور جماهيري أقيمت فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب".

و خلال فعاليات النادي تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "جميلة " إخراج" يوسف نعمان" "فوق الركبة" إخراج "لبيت عزت" وفيلم " جميلة " إخراج "ايرا عاطف" و " ٨ ديسمبر و عنبر ٨ تشريح " إخراج "محمد بعتر".

و عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من "شاهندة محمد علي" و إسلام أحمد علي"النقاد بالمركز القومي للسينما و تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها و الجمهور.

جدير بالذكر ان نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ، ويهدف إلي عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لنقاد من المركز القومي للسينما لمناقشة الأفلام مع الحضور.

ويقام النادي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض .