بعد تعاونه مع الهضبة وحماقي.. مصطفى داغر ينشئ فرقة موسيقية

يحضر الملحن وعازف الكمان مصطفى داغر، لفرقة موسيقية تتكون من ثلاثة أفراد هم مصطفى داغر، وكريم جوهر، وبيدو الأرتيست، و تقوم جميع أفراد الفرقة بالتلحين والغناء والتوزيع والعزف على جميع الآلات الموسيقية.

ومن المقرر أن يكشف مصطفى، عن تفاصيل الأعمال الغنائية التي سيطرحها من خلال الباند، والنوع الموسيقي الخاص به وموعد انطلاق أولى حفلاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصطفى، لحن العديد من تترات المسلسلات مثل، تتر مسلسل "دوران شبرا" والذي غناه بهاء سلطان، وتتر مسلسل "فرح ليلى" للمطربة كارمن سليمان، ومسلسل "شمس" بصوت النجم وائل جسار، بالإضافة إلى عزفه للكمان في الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي وهم عمرو دياب، محمد حماقي، محمد عبده، حسين الجسمي، رابح صقر، راشد الماجد وغيرهم.

يذكر أيضًا أن نشر الموزع الموسيقي حسن الشافعي صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك على غرار التعاون الأخير بينهما.

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎

‏"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر.

وتصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار أخبار حول وجود خلاف بينهما.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام" وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض في رمضان الماضي 2020 وشارك في بطولته مصطفى فهمى.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

وتنتظر دينا الشربيني عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.