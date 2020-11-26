نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تبدأ الإحتفالات بأعياد الكريسماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابراحتفلاتها بأعياد الكريسماس حيث تقدم فرقة اوبرا القاهره تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء يومى السبت والاحد 28، 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أغانى الكريسماس العالمية منها شجرة الكريسماس، ليرعاك الله، لنبقى سويا، ليلة صامتة، الكريسماس الابيض، الجنة الرائعة، اروع وقت من العام، ١٢ يوم من الكريسماس، هذا هو الكريسماس، حاول أن تتذكر، ليلة مقدسة، ليلة سعيدة.. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، جاكلين رفيق، جولي فيظي، داليا فاروق، عماد عادل، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، نورستا المرغني، اسامة علي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، اسامة طنطاوى.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.