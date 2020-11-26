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"البدلة" لتامر حسني يتصدر تريند رقم 1 بمصر على"نتفليكس"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم"البدلة" للنجم تامر حسني،تريند رقم 1 بمصر على شبكة"نتفليكس" العالمية.

حيث تفوق على المسلسل الأمريكي The Queen's Gambit والمسلسل العربي"ماوراء الطبيعة".

وحقق فيلم "البدلة" وقت عرضه بدور العرض أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث حقق داخل مصر 70 مليون جنيه، وخراجها 150 مليون جنيه، ليصل مجموع الإيرادات بمصر والوطن العربي 220 مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن فيلم "البدلة" عُرض لأول مرة بدور العرض عام 2018، وهو من بطولة وتأليف النجم تامر حسني، ومن إخراج محمد العدل، وشارك حسني، في الفيلم نخبة من الفنانين أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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