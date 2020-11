نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلاده.. تعرف على المهنة التي عمل بها ظافر العابدين قبل التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان ظافر العابدين بعيد ميلاده، فهو من مواليد شهر نوفمبر، ويعتبر واحد من النجوم التى اشتهرت ب"فارس الأحلام" لدى الفتيات، وقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة أبرزهم "فرق توقيت، تحت السيطرة".

بدأ كلاعب كرة قدم محترف لفترة وجيزة حتى بلغ الثالثة والعشرين من عمره، ثم بدأ دراسته في علم الحاسوب، بينما كان في نفس الوقت عارض أزياء في وكالة متروبوليتان (Metropolitan) الباريسية. انتقل بعد ذلك إلى لندن والتحق بجامعة برمنجهام University of Birmingham وتخرج منها عام 2002 حاملا ً شهادة بالتمثيل.

بعدها بعام بدأ بالظهور في مجموعة من الأفلام الأجنبية منها Children of Men, The Black Forest, and Centurion، وفي عام 2008 بدأ تقديم الأعمال العربية من خلال المسلسل التونسي "مكتوب"، كما بدأ أعماله في مصر بمسلسل "فيرتيجو".