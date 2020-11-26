نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج علا غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم النجمة علا غانم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 26 نوفمبر، وتعد واحدة من أهم النجمات الموجودة فى الدراما المصرية.

تزوجت علا غانم 3 مرات، الأولى من وليد الضفراوي وعمرها 17 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها "كاميليا، فريدة"، وتزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.

يذكر أن من أبرز أعمال علا غانم "محامي خلع، سهر الليالي، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، بدون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، الفندق".