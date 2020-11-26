نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طرقتها الخاصة.. رانيا يوسف تشجع النادي الأهلى قبل نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الفيديو عبارة عن تشجيع لـ النادي الاهلي قبل مباراة نهائي افريقيا، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترقص على ألحان أغنية سعد الصغير "الأهلى بيلعب"، وعلقت على الفيديو قائلة:" الثالثه شمال بتهز جبال وباعلي صوت دائما بنشجع الابطال، الاهلي بطل أفريقيا باذن الله شجعوا الاحمر.

أكدت الفنانة رانيا يوسف سعادتها بالانتشار الذي حققته إشارتها لفستانها الشهير في أحد مشاهد الموسم الثاني من مسلسل"الآنسة فرح"، وقالت إنها كانت "إفيه" اقترحته على المخرج.

تظهر رانيا يوسف في المشهد في مناقشة مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنانة عارفة عبد الرسول حول الملابس، وتطمئن "ديدا" والدتها إلى أنها استعدت لمناسبة مقبلة بفستان ثلاثي البطانة، وليس هناك ما يدعو للقلق.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" من تأليف محمود عزت، وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج.