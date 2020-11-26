نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلادها.. تعرف على سبب غضب مفيد فوزي من علا غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم النجمة علا غانم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 26 نوفمبر، وتعد واحدة من أهم النجمات الموجودة فى الدراما المصرية.

كشفت علا غانم عن سبب غضبها من الاعلامي مفيد فوزي، حيث قالت"أكتر حاجة ضايقتني منذ بدايتي في التمثيل .. كنت في برنامج والمذيع مفيد فوزي كلمني باللغة العربية الفصحى بتاعته، وأنا بحكم عدم ممارستي للغة العربية، فمفهمتش الكلمة اللي قالهالي، ودي حسستني إن حد إداني على قفايا، وأنا مخدتش بالي".

يذكر أن من أبرز أعمال علا غانم "محامي خلع، سهر الليالي، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، بدون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، الفندق".