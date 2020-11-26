نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تتعرض للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للإصابة من قبل كلبتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت هنا الزاهد منشورًا قالت فيه :"أنا عايزة اسأل حاجة أنا لو اتعضيت من الكلبة بتعتي الصغيرة "زيزي" ف رجلي ونزلت دم جامد من العضة المفروض باخد حقنة و لا لا؟"

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث كتبت الفنانة سارة نخلة :"اه طبعا يا حبيبتي مهما كان نوع الكلب

بس معقول زيزي يطلع منها دا".

بينما كتب الفنان حسني شتا لو الكلبه واخدة التطعيم خلاص، بس تاخدي حقنة تيتنوس، وألف سلامة".

بينما كتب إيهاب فهمي :" طبعًا بس لو التتطعيم تم للكلبة خلاص وألف سلامه عليكي".

وفي سياق آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهو مكون من 9 حكايات، وتظهر هنا في كل حكاية بشخصية مختلفة عن الأخرى، حيث أنها تُجسد شخصية طبيبة، وصحفية فيديو، وموظفة في بنك، ومُدربة حيوانات، وميكانيكي، ومذيعة راديو، وكاتبة وخبيرة علاقات، وممثلة.