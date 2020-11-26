خالد زكي يردعلى شائعة إصابته بالسرطان

أعرب الفنان خالد زكي، اليوم الخميس 26 نوفمبر، عن استيائه الشديد من تجدد شائعات مرضه ومصارعته الموت .
وقال خالد زكي "صحتي زي الفل وأحمد الله على ذلك، وكفى استخفافا وترويج شائعات عن مرضي"، مطالبا الجميع بالتأكد وتحري الدقة في تناول مثل هذه الأخبار تحديدا قبل نشرها، لأنها تؤثر سلبيا على الفنان وعلى أسرته.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن إصابة الفنان خالد زكي بمرض السرطان، وأن حالته الصحية في تدهور شديد.
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