مراد مكرم لـ دوت الخليج: يسرا وش السعد علي.. والأكيل سبب رزق للكثير من الناس

حل الفنان مراد مكرم، ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الأكيل الذي حقق نجاحا كبيرا.

قال مراد مكرم إن الفنانة يسرا هي "وش السعد" عليه بعد مشاركته معه في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع"، لافتا إلى أنه منذ أن شارك في أعمالها وهناك نقلة نوعية في مشواره الفني.

ذكر مراد مكرم أن أدوار الشر التي قدمها حققت نجاحات كبيرا، ورفضت تنصيف نفسى بفنان أدوار الشر.

أعلن الفنان مراد مكرم عن أنه سيخوص تجربة الغناء ولكن بطريقة مختلفة مع الشاعر والملحن مدحت الخولي، مشيرا إلى أنه أولى تجاربة الغنائية.

وقال مراد مكرم إنه سيقدم الأغاني ليس بطريقة طربية ولكنه سيقوم بسرد قصص ومواقف إنسانية منها أغنية: "أنا غبي".

وكشف مراد مكرم عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه وهو دور "عزيز" الذي قدمه في مسلسل "ليالي أوجيني"، لافتا الى أنه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه أعجبه كثيرا.

وقال مراد مكرم لـ دوت الخليج إنه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنه شخصيته لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبل بأجر قليل.

-برنامج الأكيل:



وأوضح مراد مكرم أن تصوير برنامج الأكيل يستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة، لافتا أنه يتناول كميات صغيرة من الطعام لأنه يتذوق أكثر من وجبة.

وأضاف: "أنا مجرد ناقد للأكل وليس أكثر من ذلك حتى أنني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الأمر ليس مطلوبا مني".

وعن سؤاله حول الهواية الأقرب إلى مراد مكرم هل مذيع الأكيل أم الفنان، أجاب: "الأمران مختلفان عن بعضهما، الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت أتمنى أن أصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".

لفت مراد مكرم إلى أن سر نجاح برنامج الأكيل هو التجديد دائما نظرا لحرصه وفريق العمل على تقديم الأكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لأن الشعب المصري يحب الأكل وثقافة الأكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية".

وأضاف مراد مكرم: "برنامج الأكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك أحد أسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الأكيل".