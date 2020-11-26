رانيا يوسف تدعم الأهلي بالرقص بعلم النادي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهر رانيا يوسف وهي ترقص بعلم النادي الأهلي لتدعمه في مباراته غدٍ أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا .
ذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.
يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنه تم تزوير مسحة محمود علاء لتصبح سلبية بدلا من إيجابية.
وقال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي ردا على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: "وجدنا حالة تشكيك بشأن تزوير مسحة محمود علاء، وهذا عيب، كما أنه لا يوجد مدرب مجنون يغامر ويدفع بلاعب مصاب بفيروس كورونا".
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يلتقي فيها الزمالك مع الأهلي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعب الأهلي بتغلبه على الوداد بخمسة أهدف مقابل هدف بمجموع المباراتين.
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن الكاف واتحاد الكرة المصري، أمس، الأربعاء.
ويعد الحكم المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة مباراة الزمالك والأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية.
وأدار رضوان جيد 3 مباريات للأهلي في دوري أبطال أفريقيا فاز الأحمر فى جميعها، بينما أدار لقاء وحيدا للزمالك كان أمام الترجي الموسم الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي، وفاز به الأبيض 3 - 1.
يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
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