رانيا يوسف تدعم الأهلي بالرقص بعلم النادي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر رانيا يوسف وهي ترقص بعلم النادي الأهلي لتدعمه في مباراته غدٍ أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.