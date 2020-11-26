اللي استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا.. تامر عاشور يوجه رسالة لـ جمهوره

وجه المطرب تامر عاشورر رسالة غامضة إلى جمهوره.
وغرد تامر عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " اللي استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا " .
كشفت دارين حداد، خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، عدة تفاصيل خاصة بفسخ الخطوبة عقب إعلامها بأنه مازال متزوجا من سارة أبو شقة، حيث اتهمها البعض بأنها قامت بخطف تامر من زوجته.
وكتبت دارين حداد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، صدق الله العظيم".
وأضافت دارين حداد، "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في اي حاجة".
وتابعت دارين حداد، "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس إنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، و حصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا و مشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت إنه لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".
وأوضحت دارين حداد، "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين (كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال و ليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ و ده مش يخصني في شئ".
واستطردت دارين حداد، "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني و بينه لأنه مينفعش و كل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته واتمني محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة و مش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".
وكانت سمر أبو شقة أعلنت رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حداد والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما.
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