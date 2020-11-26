اللي استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا.. تامر عاشور يوجه رسالة لـ جمهوره

وجه المطرب تامر عاشورر رسالة غامضة إلى جمهوره.

وغرد تامر عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " اللي استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا " .

كشفت دارين حداد، خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، عدة تفاصيل خاصة بفسخ الخطوبة عقب إعلامها بأنه مازال متزوجا من سارة أبو شقة، حيث اتهمها البعض بأنها قامت بخطف تامر من زوجته.

وكتبت دارين حداد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، صدق الله العظيم".

وأضافت دارين حداد، "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في اي حاجة".

وتابعت دارين حداد، "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس إنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، و حصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا و مشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت إنه لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

وأوضحت دارين حداد، "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين (كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال و ليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ و ده مش يخصني في شئ".

واستطردت دارين حداد، "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني و بينه لأنه مينفعش و كل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته واتمني محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة و مش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".

وكانت سمر أبو شقة أعلنت رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حداد والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما.