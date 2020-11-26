خوفاً من التحرش.. مراد مكرم لـ دوت الخليج: برفض بنتي تمشي في الشارع لوحدها

قال الفنان مراد مكرم إن بوست "ربوا عيالكوا" الذي كتبه وأثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا كان سببه انه رأى أن المجتمع المصري معاييره تغيرت بشكل كبير الى الاسوأ، ولم تعد مفاهيم التربية مثل الماضي.

وأضاف مراد مكرم أنه تحدث أيضًا عن تعرض الفتيات للتحرش في سن مبكرة وهو ما دفعه لاتخاذ قرارات من أجل حماية ابنته، لافتا الى انه يرفض ان تمشي ابنته في الشارع بدون تواجد احد معها خوفا من تعرضها لأي موقف خطير.

-برنامج "الأكيل" :

وأوضح مراد مكرم أن تصوير برنامج "الأكيل" يستغرق من ساعتين الى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة، لافتا إلى انه يتناول كميات صغيرة من الطعام لأنه يتذوق أكثر من وجبة.

وأضاف: "أنا مجرد ناقد للأكل وليس أكثر من ذلك حتى انني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الأمر ليس مطلوبا مني ".

وعن سؤاله حول الهواية الأقرب الي مراد مكرم هل مذيع الاكيل أم الفنان، أجاب :" الأمران مختلفان عن بعضهما الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت اتمنى ان اصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج الاكيل هو التجديد دائما نظرا لحرصي وفريق العمل على تقديم الأكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لان الشعب المصري بحب الاكل وثقافة الاكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية ".

وأضاف مراد مكرم: "برنامج الاكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك أحد أسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الأكيل".

وتابع: "على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الاكيل حافظت على المصداقية وأقدم رأيي في الأكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وان كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهدف الدعاية .. لان محدش كاسر عيني وأقدم تعليق بطريقة محترمة لأن في الأساس الأكل ذوق".

واستطرد مراد مكرم حديثه: "ليس من حقي ان اقول ان هذا الطعام سيئ او شيء آخر لأن هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الأمر بخسارة على صاحب المطعم".