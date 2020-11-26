المصوّر مصطفى عذاب: تحديت جمال سليمان بأكثر من 100 تعبير

كشف المصور الفوتوغرافي المحترف مصطفى عذاب في حديث شيق مع زان نقري ببرنامج "بودكاست 963" عن تفاصيل مهمة في عالم التصوير وكيفية تعامله مع الكاميرا وأسلوب اختياره للإضاءة وخاصة الأسلوب الجريء الذي تميز به في تصوير الوجوه "البورتريه".

وتحدّث عذاب في الحوار الذي عاد به الى البدايات انه بدأ بالمهنة من باب التجريب قبل أن يحترف ويصبح مصورًا صحفيًا حيث تنقل بين عدة مؤسسات إعلامية.

وأوضح المصور مصطفى عذاب الى ان الفنان السوري قصي خولي اول نجم يقف أمام عدسته، وروى كيف تحدى جمال سليمان لتصويره بأكثر من مائة تعبير مختلف، أما الإعلامي المصري الشهير د. باسم يوسف فقد اقنعه بزيارة إحدى الأسواق الشعبية مرتديًا التوكسيدو الرسمي.

وعن اللقاء علق مصطفى عذاب: "هو مساحة للبوح تحدثت فيها عن التصوير من مختلف الزوايا، حبي لهذا العالم وتعلقي بالصورة والبحث الدائم عن التجديد والتجدد فيه، كما شمل الحديث جوانبًا فنية وتقنية، خاصة أن زان هو مصور ومدرك تمامًا لتفاصيل المهنة".

وأعلن مصطفى أثناء الحديث عن مشاريعه التي سبق وانجزها مثل "مشروع الصقارين" و"كبار السن" و"اختصاصات الإعلاميين" مؤكدًا بأنه سيقدم المزيد من هذه المشاريع الناجحة.

شهد اللقاء نجاحًا كبيرًا لا سيما لدى شريحة المصورين المحترفين والهواة على حد سواء، حيث وصفه البعض بأنه يدرس لما يحتويه من معلومات قيمة، وكذلك من جماهير النجوم الكثر الذين ذكرهم المصور وتحدث عن علاقته بهم.