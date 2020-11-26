بإطلالة هادئة.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بمكياج هادئ وإطلالة ناعمة.

واكتفت مى سليم بترك شعرها منسدلا على كتفها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالي:

-قمر يا فنانة

- اطلالة حلوة اوى

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان أحدث أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.

فيما ردت الفنانة مي سليم على سؤال خلال لقاء تليفزيوني حول " ممكن تفكري تتجوزى وتخلفى تاني"، وقالت إنها تفكر فى الجواز بشكل جدي جدًا.

ودخلت مى سليم فى حالة ضحك هستيري على الهواء قائلة: "ايه المشكلة أنى أفكر فى الجواز.

وتحدثت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، عن مواصفات فتى أحلامها فقالت: أهم حاجة يراعي ربنا فيا، ويكون صادق و يتعامل بشكل غير متلون، ويحبنى وطبعًا يكون رجل".

ولفتت إلى أن العناد والتسرع من الأشياء غير المميزة فى حياتها، وتتسبب لها في مشكلات كثيرة.

وأشارت إلى أن تركز فى عملها وفى الفترة المقبلة سيكون لها أعمال جديدة.