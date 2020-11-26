ديانا حداد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها برقصة على تيك توك

نشرت الفنانة ديانا حداد، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديانا حداد فى الفيديو مع ابنتها وهي تقوم بتحدٍ على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

وعلقت قائلة: "اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري اخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها احلى ايام عمرها وطفولتها ..ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم اسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه#happybirthday #mylove".

وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية".

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، تزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.

في 19 يوليو 1996 أنجبت طفلتها الأولى صوفي، ومن ثم أنجبت أختها ميرا في 26 نوفمبر 2007، وانفصلت عن زوجها سهيل عبدول في 2009.