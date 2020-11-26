عقبال مليون سنة.. أحمد فهمي لوالدته بمناسبة عيد ميلادها

شارك الفنان "أحمد فهمي" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو "انستجرام".

وظهر في الصورة برفقة والدته مع ابتسامة وحضن ومشاعر حب متبادلة بينهما، مهنئها بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الصورة: كل سنة وانت طيبة يا امى و عقبال مليون سنة ... ( ملكش دعوة بيها يابو هشيمة )

وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

ربنا يخليهالك _ كل سنه وهي طيبة وبخير وربنا يباركلك فيها

ويعد أحمد فهمي ممثل ومؤلف وسيناريست مصري، شكّل مع الممثلين شيكو وهشام ماجد ثلاثيًا كوميديًا نال استحسان وإعجاب فئة كبيرة من الجمهور المصري، ليُكمل فيما بعد مسيرته في مجال التمثيل والتأليف الكوميدي وسط دعم جماهيري لا يُستهان به.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يحظى العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.

من جهة أخرى، يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.

والفيلم تدور أحداثه بشكل كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.

وقد حرص الفنان أحمد فهمي على نعى مارادونا لاعب كرة القدم الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" أفضل من لمس كرة القدم، أعظم كاريزما مش بس في لعيبة الكورة، 2020 أخذت أحلى حاجة من كل حاجة، وداعا مارادونا".

كما شارك الفنان احمد فهمي البوستر الرسمي لمسلسل " حلوة الدنيا سكر " لزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " إنستجرام ".

وكتب احمد فهمي علي الصورة قائلا: " إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايمًا فخور بيكي ".