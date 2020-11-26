أخبار الفن| ياسمين صبري في زيارة لمستشفى 57357 .. رغم الانفصال دينا الشربيني تحتفظ بـ فيديوهات عمرو دياب

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

ينتظر الجمهور المصري غدًا الجمعة مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، لذلك نستعرض لكم عدد من أبرز الأغاني التي تم طرحها في حب الأهلي والزمالك من خلال التقرير التالي:

وظهر رانيا يوسف وهي ترقص بعلم النادي الأهلي لتدعمه في مباراته غدٍ أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجه المطرب تامر عاشورر رسالة غامضة إلى جمهوره. وغرد تامر عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " اللي استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا " .

حل الفنان مراد مكرم، ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الأكيل الذي حقق نجاحا كبيرا.

كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن توقعها فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة المقرر لعبها غدًا الجمعة. وقالت ثراء جبيل،: "أتوقع فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك".

مازالت الفنانة دينا الشربيني تحتفظ بصورها مع الفنان الكبير عمرو دياب رغم انفصالهما، ومازالت تلتزم الصمت ولم تعلق على ازمتها الأخيرة.

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على زيارة مستشفى 57357 والتخفيف عن الأطفال المصابين بمرض السرطان.