شاهد.. محمد الشرنوبي في أحدث ظهور على انستجرام

نشر الفنان محمد الشرنوبي أحدث صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو "انستجرام".

وظهر الشرنوبي يؤدي التمارين الرياضية في الهواء الطلق وسط الأشجار والخضرة، وكانت اطلالته رياضية بـ تي شيرت أبيض وبنطال رياضي.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- منور كالعادة يا شرنوبي.

- عظيم يا فنان.

- ما شاء الله ربنا يحفظك

وبدأ الشرنوبي العمل في المسلسلات التليفزيونية منذ عام 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية، أما ظهوره السينمائي الأول فكان في العام التالي من خلال فيلم (السفاح)، لكنه ركز أكثر في الدراما التليفزيونية منذ ذلك الحين.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى، انضم لفريق عمل وأبطال فيلم "جارة القمر" مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

كما يشارك النجم محمد الشرنوبي في عمل درامي جديد وهو مسلسل "لؤلؤ"، والذي سوف يجمعه بعدد كبير من نجوم الفن، من تأليف زينب عزيز ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، ومنهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.

ومن ابرز أدوارمحمد الشرنوبي دوره بمسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

كما أن احدث أعمال المطرب محمد الشرنوبي الغنائية، أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه.

وحذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها؛ بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني؛ قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبي ما يثبت دليل عرضها.