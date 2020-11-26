رسالة مؤثرة من نبيل الحلفاوى لـ أحمد خالد صالح وهنادى مهنى

وجه الفنان نبيل الحلفاوى رسالة مؤثرة للفنان احمد خالد صالح و

وقال الحلفاوى من خلال رسالته :" يعني خالد صالح وهوه بيتفرج على عبد الحليم بيغني في التليفزيون كان يخطر في باله إن ابنه هيتجوز بنت الراجل ده اللي بيعزف ورا حليم على الأورج ، دفتر أحوال الدنيا.. ربنا يسعدهم ويرحمك يا خالد"

حققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادي مهنى اكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر اليوتيوب.

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان احمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

اغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع احمد عادل، وإخراج احمد راغب

ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.