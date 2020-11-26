هاشتاج #مدام_رانيا يتصدر تريند "تويتر".. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر هاشتاج #مدام_رانيا تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد تشجيعها لـ النادي الأهلى قبل مباراته أمام نادي الزمالك الجمعة.

في سياق متصل، شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الفيديو عبارة عن تشجيع لـ النادي الاهلي قبل مباراة نهائي افريقيا، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترقص على ألحان أغنية سعد الصغير "الأهلى بيلعب"، وعلقت على الفيديو قائلة:" الثالثة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دائما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل أفريقيا باذن الله شجعوا الأحمر.

يذكر أن يعر ض لـ رانيا يوسف حاليا مسلسل "الآنسة فرح" وهو من تأليف محمود عزت، وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج.