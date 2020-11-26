إنجي علاء مؤلفة كوفيد ٢٥ تؤكد أن مسلسلها ليس له علاقة بمسلسل النهاية!

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، ان مسلسل كوفيد ٢٥ المقرر عرضه رمضان القادم ليس جزءا ثاني لمسلسل النهاية الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف رمضان السابق وأضافت بأن قصة مسلسل كوفيد ٢٥ من وحي خيالها وقد قامت المؤلفة من الإنتهاء من كتابة اثنتا عشرة حلقة وجاري كتابة باقي الحلقات.

المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.