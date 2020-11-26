قالوا لـ دوت الخليج.. رغدة: لا أريد إلا الستر والصحة.. وإلهام شاهين: هذه حكايتي مع حظر تجول

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. في التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

كشفت الفنانة الهام شاهين أن مشوارها الفنى مليء بالأعمال الجيدة وأخرى التى لم تحقق نجاجا كبيرا وهو أمر طبيعى واعتبر مشوارى الفنى يشبه الرسم البيانى.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ "دوت الخليج": لا يمكن أن أقول هناك مرحلة بعينها شهدت نجوميتى الحقيقية، فهو مشوار فنى كامل به نجاحات وإخفاقات يشبه إلى حد كبير الرسم البيانى، ففى كل مرحلة مررت بها استمتعت بها أيضا ولدى ذكريات وكواليس عديدة سواء فى مرحلة الانتشار أو البدايات، والتى ساهمت فى تواجدى بقوة على الساحة.

وأضافت إلهام: "وكان بها نوع من التخبط أحيانا، وهو أمر طبيعى يمر به المبدع فى مسيرته الفنية، وهناك مرحلة الذروة التى شهدت وفرة فى الأعمال التى قدمتها، ولكن ليس شرطا أن تكون الأفضل فى مسيرتك، وهناك مرحلة النضج الفنى، والتى يصل فيها المبدع إلى نوع من التشبع، ولا يقبل فيها الأعمال التى تشبه ما قدمه من قبل.

وأشارت إلهام إلى أن "الأمر الذى انتابنى خاصة أننى قدمت 100 فيلم، وكنت أظن أنه ليس هناك أعمال جديدة يمكن أن أقدمها، لكن ما حدث معى فى الفترة الأخيرة عند اختيارى فيلم "حظر تجول"، اكتشفت أن هناك أدوارا جديدة يمكن أن أعيشها على الشاشة.

وكانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن المشاهد التى تظهر بها فى فيلم "حظر تجول" وهى بدون مكياج فضلا عن ظهورها فى شخصية سيدة عجوز أكبر من عمرها الحقيقى. وقالت إلهام: "لم أقلق من هذا الأمر، ولم يكن المرة الأولى التى أظهر فيه بشخصية سيدة عجوز أكبر من عمرى الحقيقى، وقدمتها من قبل فى بعد الأعمال السينمائية والدرامية. وأوضحت إلهام: "ظهرت فى شخصية أكبر من عمرى الحقيقى فى فيلم "ريجاتا"، الذى قدمت فيه أم عجوزة لديها ولدين "عمرو سعد ووليد فواز"، وقدمتها فى فيلم "خالى من الكرسترول"، حيث لا أنظر لمثل هذه الأمور بقدر ما أنظر إلى أهمية الدور الذى أقدمه. وأشارت إلهام إلى أن دورها جديد ومختلف بالنسبة لى أم لا، وهو ما وجدته فى فيلم "حظر تجول"، منذ الوهلة الأولى خطفنى السيناريو الخاص به، حيث لم أقدم من قبل شخصية سيدة عجوز تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وجميع من حولها ينفرون منها. وكانت قالت إلهام: "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، وكنت أبحث وأنقب على عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس. وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل. وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق إلى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه. فيلم حظر تجول بطولة كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وتأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول سيدة تخرج من السجن بعد مرور عشرين عاما وتلتقى ابنتها التى لم ترها منذ ولادتها. كارول سماحة

تعيش النجمة كارول سماحة حالة من النشاط الفني خاصة بعد الانتهاء من التحضيرات لأغانيها الجديدة.

حيث قالت كارول لصدي البلد: أقوم بتحضير لأغنيتين هذه الفترة كما أنى أسجل مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات.



وأضافت كارول سماحة: ألبومى الجديد سوف يتم إصداره نهاية شهر ديسمبر المقبل، أيضا أحضر لمشروع ألبوم كبير سوف يتم تسجيله فى أوكرانيا فى أوائل مارس لعام 2021، وسوف يحمل العديد من المفاجآت.

تحتفل الفنانة رغدة بعيد ميلادها الـ 63 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية. وسألنا رغدة إذا كانت حققت أحلامها الكبيرة في الحياة وما طموحاتها في الفترة القادمة، فقالت في تصريحات لـ "دوت الخليج": أنا حققت كل أحلامي وطموحاتي، وأحلم حاليا بالستر والصحة، ومساعدة كل من حولي وأى شخص اذا كنت أقدر على هذا. وكانت كشفت الفنانة رغدة عن طريقة تعاملها في ظل وجود فيروس كورونا. وقالت رغدة: أنا مبتعدة عن الناس تماما منذ أن أعلنوا عن وجود كورونا، وأخدم نفسي بنفسي، وأتواصل مع المحبين من خلال تطبيق سكايب، حتى أولادي حينما يزوروني لا يأتوا إلا بعد أن يخضعوا لتحليل كورونا. وتابعت: أعقم المنزل باستمرار، وسأظل هكذا حتى يخرج اللقاح، خاصة أن لدى حساسية بين تغيير الفصول. وعلى الجانب الآخر قد تحدثت عن رأيها فى غرور بعض الفنانين الشباب، وشعورهم بنجومية مبكرة. وقالت: "من يتغر يتغر، هذا غربال، يفلتر الجيد من الطالح، ومن الطبيعي مع بعض الشباب في بداية مشوارهم أن يشعروا بالغرور بالأخص من ينقصهم شيء ويحاولوا أن يكملوه بالغرور. وحرصت رغدة على أن توضح أن هذا الأمر نسبي، وأكدت انه لا يمكن أن نحكم على كل الشباب بهذا الأمر، ولا يمكن تعميمه. وعلى الجانب الآخر كانت قد أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بالأعمال التى اختارتها طوال مشوارها الفنى وأنها لم تندم مطلقا على أى عمل قدمته. وقالت رغدة: أنا في حياتي ما ندمت على أي عمل أنا قدمته، لأنني أفكر ألف مرة قبل أن أشارك به. وأضافت رغدة: "أكون متوترة جدا قبل المشاركة بأى عمل، ولا يهمني أبدًا حجم الدور الذي أقدمه، فأنا أنظر لأهميته بالنسبة للجمهور، وأنظر إلى عناصر الفيلم المهمة، المخرج والسيناريو وغيرها من العوامل. كشفت الفنانة رغدة عن رأيها في الفنان محمد رمضان وإطلاقه على نفسه لقب نمبر وان. وقالت: محمد رمضان شاب استطاع أن يثبت نفسه، والنجاح الكبير الذي حققه لم يأت من فراغ، فهو يجتهد في كل المجالات وجمهوره كبير، وبالنسبة لإطلاقه على نفسه لقب "نمبر وان"، فهذا ممكن وسط جيله من الشباب، فهو له شعبية عالية جدًا وهذا طبيعي. يذكر أن رغدة تم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ 36، والتى حملت اسم الفنان عزت العلايلى كما تم تكريم الفنان صلاح عبد الله ومدير التصوير محسن أحمد. أحمد رشوان كشف المخرج أحمد رشوان عن تحضيره لفيلم جديد عن المخرج الراحل شادي عبد السلام. وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج: "أصور فيلما عن المخرج الراحل شادي عبد السلام، صورت جزءا منه، وسأكمله خلال الأيام القادمة. وتابع: "أتحدث من خلال العمل عن مراحل مختلفة من حياة "شادي"، واستعنت بتلامذته المباشرين منهم انسي أبو سيف ومحمود مبروك، وعدد كبير من السينمائيين، وأكد أن شادي فكرة لا تنتهي، ومازال حتى الان يكرم اسمه في العديد من المهرجانات، حتى أن النسخة المرممة من فيلم "المومياء" عرضت في إحدى السنوات بمهرجان كان السينمائي، وهذا يؤكد أنه موجود بيننا دائما. وكان أحمد رشوان مخرج فيلم قابل للكسر، كشف عن سبب غيابه 12 عامًا عن الساحة الفنية، وكان آخر أعماله يحمل اسم "بصرة". وقال: "بين بصرة وقابل للكسر 12 عامًا، وهذا التعطيل كان بسبب ظروف مالية، وكان في المنتصف ٥ مشاريع، ولكن لم أجد الجهة الإنتاجية التي تخرجهما إلي النور، فقدمت مجموعة من الأفلام التسجيلية، فميزانيتها أقل وسهلة في تنفيذها. وكشف المخرج أحمد رشوان الصعوبات التي قابلته من أجل خروج فيلم قابل للكسر إلى النور. وقال: لم يكن سهلا أن أكون مخرجا ومنتجا للعمل، إلي جانب أننا صورنا في الشارع، فلم يكن أيضا الأمر سهلا في الحصول على التصاريح المطلوبة. وتابع: ولكن هناك جانبا إيجابيا، أن عددا من الأصدقاء ساعدونا في إيجاد لوكيشنات تصوير، وهناك عدد من الأصدقاء دعموا الفيلم وشاركوا بأجورهم سواء من الأبطال أو العاملين أمام الكاميرات لكى نتخطى عقبة الإنتاج. وأضاف: أغلب المشاركين في التمثيل كانوا شبابا تعرفت عليهم من ورشة تمثيل واعرف مستواهم الفني جيدا. قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف. "قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي. مراد مكرم حل الفنان مراد مكرم، ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الأكيل الذي حقق نجاحا كبيرا. قال مراد مكرم إن الفنانة يسرا هي "وش السعد" عليه بعد مشاركته معه في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع"، لافتا إلى أنه منذ أن شارك في أعمالها وهناك نقلة نوعية في مشواره الفني. ذكر مراد مكرم أن أدوار الشر التي قدمها حققت نجاحات كبيرا، ورفضت تنصيف نفسى بفنان أدوار الشر. أعلن الفنان مراد مكرم عن أنه سيخوص تجربة الغناء ولكن بطريقة مختلفة مع الشاعر والملحن مدحت الخولي، مشيرا إلى أنه أولى تجاربه الغنائية. وقال مراد مكرم إنه سيقدم الأغاني ليس بطريقة طربية ولكنه سيقوم بسرد قصص ومواقف إنسانية منها أغنية: "أنا غبي". وكشف مراد مكرم عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه وهو دور "عزيز" الذي قدمه في مسلسل "ليالي أوجيني"، لافتا الى أنه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه أعجبه كثيرا. وقال مراد مكرم إنه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنه شخصيته لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبل بأجر قليل. وأوضح مراد مكرم أن تصوير برنامج الأكيل يستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة، لافتا أنه يتناول كميات صغيرة من الطعام لأنه يتذوق أكثر من وجبة. وأضاف: "أنا مجرد ناقد للأكل وليس أكثر من ذلك حتى أنني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الأمر ليس مطلوبا مني". وعن سؤاله حول الهواية الأقرب إلى مراد مكرم هل مذيع الأكيل أم الفنان، أجاب: "الأمران مختلفان عن بعضهما، الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت أتمنى أن أصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية". لفت مراد مكرم إلى أن سر نجاح برنامج الأكيل هو التجديد دائما نظرا لحرصه وفريق العمل على تقديم الأكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لأن الشعب المصري يحب الأكل وثقافة الأكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية". وأضاف مراد مكرم: "برنامج الأكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك أحد أسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الأكيل".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج.. رغدة: لا أريد إلا الستر والصحة.. وإلهام شاهين: هذه حكايتي مع حظر تجول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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