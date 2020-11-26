متألمة لفراقك.. سميرة سعيد تنعى الفنان المغربي محمود الإدريسي

نعت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة الفنان المغربي الكبير محمود الإدريسي.

وكتبت سميرة سعيد قائلة "محمود الإدريسي من الاصوات المغربية الرائعة.. أثرى الأغنية المغربية بأعماله.. من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقًا..متألمة لرحيلك..رحمك الله وأودعك في فسيح جناته..#محمود_الادريسي".

وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.

وتعتبر سميرة سعيد هذه التجربة "أحلى وأمتع التجارب التي خاضتها، وهي فكرة استثنائية وخطوة عظيمة وفريدة من نوعها لأكثر من سبب، أبرزها أن البرنامج يمنح فرصة لأصحاب المواهب أن تبرز إمكاناتها بعدما حالت ظروف مهنية أو عائلية أو اجتماعية وغيرها دون تمكّنها من ممارسة الغناء وتحقيق الأحلام".

وقالت سميرة سعيد: "لعلّ البعض قد خانه الحظ في السابق، فلكل إنسان مليون حكاية وحكاية.. واليوم، يأتي هذا البرنامج ليقدم لهم مسرحًا كبيرًا ومنصة رائدة يطلّون عبرها ويُظهرون للناس موهبتهم الدفينة".

وأضافت سميرة سعيد: "ثمة مواهب عديدة شكلت مفاجأة بالنسبة لي، إحداها على سبيل المثال، تجربة رجل مسن احتفظ صوته بلياقته ولم يفقد اللّمّعية، إن جاز التعبير، ولا البريق الخاص به، وقد كنت منبهرةً به بكل معنى الكلمة".

وأشارت إلى مشترك آخر يستخدم طبقات صوته وعربه بكل بساطة وسهولة، على نحوٍ يؤكد أنه مطرب محترف ما زال يمارس موهبته تلك".