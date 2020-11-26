إنجي علاء: كوفيد 25 ليس له علاقة بمسلسل النهاية

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد دشنوا هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد 25.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و "‏- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".

وقال آخرون "‏‏رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ‏ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل ‎#covid25 #يوسف_الشريف ".