حساب مزيف لابنة عمرو دياب يثير الجدل عن علاقته بـ دينا الشربيني| تفاصيل

تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم عمرو دياب يسخر فيه من جزء باغنية "أماكن السهر"، وذهب البعض أن سخريته على جملة "ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل" عقب خلافاته مع دينا الشربيني.

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ولكن حقيقة الأمر أن المقطع جزء من حفلته بختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة قبل حوالي شهر على ساحل البحر الأحمر، والعلاقة بينهما وقتها كانت طبيعية.

وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير إنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ولا يزالان زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".