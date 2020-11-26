في ذكرى وفاتها.. تعرف على رأي عبد الحليم حافظ في صباح

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الشحرورة صباح، أيقونة من أيقونة الطرب في الوطن العربي، وجميلة من جميلات السينما العربية.

كانت من بين أوائل الفنانين العرب الذين وقفوا على خشبات المسارح العالميّة مثل مسرح أولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة رويال ألبرت الملكية في لندن ودار أوبرا سيدني.

شاركت صباح، العندليب الأسمر عبد الحليم حاظ، أحد أهم أفلامه وهو شارع الحب، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وقال العندليب فيها: "عندما تركت صباح مصر تركت فراغا كبيرًا، فـ صباح أيقونة لبنانية مصرية في السينما والغناء.

وتابع: "استطاعت فرض اللون البناني على الشعب المصري والعربي، وساهمت في انتشاره بسبب حب الجمهور لطلتها الفنية وجمال صوتها وأناقتها اللافتة.