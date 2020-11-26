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إيمي سمير غانم تتذكر عامر منيب في ذكرى وفاته بصورة من الطفولة

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القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة إيمي سمير غانم ذكريات مع الفنان الراحل عامر منيب وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعته به من الطفولة بالتزامن مع ذكرى رحيله عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت إيمي سمير غانم تعليقا قائله: "الله يرحمه ويغفرله يارب بحبه جدا".

واستعاد ذكرى وفاة عامر منيب عدد كبير من نجون الفن ومن عائلته حيث نشر خالد منيب صورة للمطرب الراحل، وعلق عليها قائلًا:" النهاردة الذكرى التاسعة لحبيبي عمو عامر، اسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمك يا حبيبي، ويحسن إليك ويسكنك الفردوس الاعلى إن شاء الله

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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