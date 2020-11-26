مرقس عادل: مسلسلات رمضان تتعرض للظلم لهذا السبب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج مرقس عادل، إن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من أوائل المسلسلات التي كانت تشاهد خارج موسم رمضان، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المسلسلات تظلم عندما تعرض في موسم المسلسلات، معقبًا: "في 20 مسلسل في رمضان، ممكن محدش يعرف عنهم حاجة".

وتابع" خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن المشاهد لن يستطيع مشاهدة 20 مسلسلًا، وسيقوم باختيار 3 مسلسلات أو أربعه على حد الأكثر، ولذلك عرض المسلسل خارج الموسم قد يكون مهم، لأنه يشاهد بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه قام بفركشة مسلسل بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "كان عندنا قرار إننا نخلص المسلسل، ونجي على شوية حاجات، عشان نحافظ على العمال والمسلسلين".