سعد لمجرد ينعى محمود الإدريسي بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - فُجع الوسط الفني المغربي بوفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي عن عمر ناهز 70 عام، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ومن جانبه نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة للراحل ناعيا اياه، وعلّق عليها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: "قضاء الله لا رد لقضائه، اللهم ارحم الاستاذ محمود الادريسي . إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الراحل في رصيده عدد كبير من الأغاني ابرزها: "ساعة سعيدة، اصبر يا قلبي"، و"بغى يفكرني فاللي فات"، ولحن ايضا بعض الأعمال لغيره مثل أغنية "الحمد لله"، للفنانة لطيفة رأفت.