حمادة صميدة معادنا بكره فوز الاهلي

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان حمادة صميدة، على مباراة القمة غدا بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة.
ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل
ونشر حمادة صميدة، صورة مع الفنان مصطفى بسيط، وهو يمسك تشيرت نادي "الأهلي " قائلا "الكوره رياضه وبدون زعل
انا اهلاوي وبفتخر بقميص المنتخب الاحمر ???????? وبراهن الاهلاويه علي اربعه للاهلي ????❤️ وصفر للزمالك ???? ومعادنا بكره انشاء الله
وكان علق العديد من الفنانين على مباراة الزمالك والاهلي، متمنين أن ينتهي بشكل يليق بأسم مصر بدون تعصب من الجمهور.