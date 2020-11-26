شاهد.. ظافر عابدين يشارك جمهوره احتفالية عيد ميلاده

شارك النجم التونسي "ظافر العابدين" مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاء في الفيديو احتفالية نجوم مسلسل "عروس بيروت" بعيد ميلاده، وعلق عليه: احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا على هذا الفيديو، مهنئينه بيوم ميلاده، وكانت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

- عيد ميلاد سعيد ظافر

- كل عام وانت بألف خير احلا ممثل ????????❤️????عقبال العمر الطويل

- حبيبى كل سنة وكل عمرك وانت طيب وفرحان وتحقق احلامك وتحلى ايامك مع عيلتك نحبك برشا????❤️????????????????

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي ولد 26 نوفمبر عام 1972 وبدأ مشواره الفني حينما شارك في المسلسل التونسي "الدوحة" .

يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين كان لاعبا لكرة القدم ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان .

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال ظافر هو المسلسل العالمي The Eddy الذي عرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، وشارك ظافر في دور سامي بن ميلاد، في حلقتين من إخراج آلان بول المرشح لسبع جوائز إيمي، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على فيسبوك.

وفي حديث اخر أكد النجم ظافر العابدين أنه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، لكن هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا "لمستُ النجاح من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربيّة".

ومن جانب اخر شارك ظافر العابدين مؤخرا في فيلم الرعب الجديد "خط دم" بطولته بجانب النجمة نيللي كريم وإخراج رامي ياسين.

ولم يلق أداء الفنان ظافر العابدين، الذي قدم دور مصاص دماء، إعجاب كثير من المتابعين الذين سخروا من الأداء والشكل والتمثيل، واصفين إياه بالمضحك والكوميدي لا المرعب.

كما وجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للفيلم تمحورت في معظمها حول عدم منطقية أحداثه، في سيناريو مهلهل، بلا حبكة، يفتقد للإقناع، ويثير السخرية في عدة مشاهد، خاصة في مشهد أكل ظافر العابدين لصاحبة قطة، خوفا من افتضاح أمره بأكل القطة!