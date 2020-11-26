ماذا قالت ندى بسيوني عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك؟

وأضافت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها ستتابع المباراة منفردة، نظرًا لأن المقربين منها يشجعون الزمالك، وعلقت بدعابة قائلة: «بيشجعوا الزمالك ويستفزوني»، منوهة إلى أهمية هذه المباراة لأنه النهائي الأول في هذه البطولة الذي يجمع بين فريقين مصريين، وهما قطبي الكرة المصرية.

قالت، إنها تترقب نهائي القرن غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، لافتة إلى أنها ستتابعها بشغف نظرًا لانتمائها وحبها الشديد للقلعة الحمراء.

وأوضحت ندى بسيوني، أن هذه المباراة ستمثل مصر، ولن تمثل فريقا بعينه لأن أنظار العالم ستتجه صوب مصر غدًا الجمعة، وبالتالي علينا أن نتحلى بالاحترافية والأخلاق الرياضية لنصدر صورة مشرفة عن مصر.

وأشارت «بسيوني» إلى أن النتيجة يصعب توقعها لأن مباريات الأهلي والزمالك تأتي دائمًا خارج الحسبان، وقد يحدث شيء يقلب أحداث المباراة رأسًا على عقب مثل هدف مبكر أو ركلة جزاء أو غيره، لافتة أيضًا إلى أن غياب ثلاثة من العناصر الأساسية عن كل فريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا سيصعب من توقع النتيجة.