إيمي سمير غانم في ذكرى وفاة عامر منيب: الله يرحمه كنت بحبه أوي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادر الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت الصورة تجمعها بالفنان الراحل عامر منيب وبرفقة أختها "دنيا".

وعلقت عليها: الله يرحمه ويغفرله يا رب.. بحبه جدا ????????

والجدير بالذكر أن اليوم الخميس 26 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان عامر منيب، حيث توفي 26 نوفمبر 2011.

ويذكر أن تفوق عامر منيب دراسيا بكلية التجارة بجامعة عين شمس حتى تخرج فيها عام 1985 بعد حصوله على تقدير جيد جدا وأصبح معيدا بالكلية، وحصل على منحة لنيل الدكتوراه مجانا بإحدى الجامعات بأستراليا.

التحق منيب بكلية التربية الموسيقية لتعلم أصول الموسيقى ودرس فنون العزف على البيانو، وبعد تأكده من موهبته كون فرقة موسيقية صغيرة تصطحبه للغناء في الفنادق، حيث كانت بدايته في الغناء بأغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

كان أول ألبوم غنائي له أنتجه على نفقته الخاصة عام 1990 وحقق نجاحًا نسبيًا دفعه لاستكمال مشواره الفني، وذاع صيته وتوالت عروض شركات الإنتاج عليه، فأصدر العديد من الألبومات الغنائية من أبرزها "أول حب، وعلمتك، وفاكر، والله عليك، وحب العمر، وحظي من السما".

حظى بحب الجماهير له، ما دفع المنتجين ليسندوا إليه أعمالا سينمائية ليطرق مجال التمثيل بعدة أعمال، منها فيلم "سحر العيون" مع الفنانة نيللي كريم، والذي حقق نجاحا كبيرا حتى أسند إليه المنتجون أعمالا أخرى منها "كيمو وأنتيمو" و"الغواص" و"كامل الأوصاف".

دخل المستشفى متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة.

وبعد إجراء عملية لاستئصال جزء من القولون بألمانيا تدهورت حالته الصحية، ليصاب عامر بهبوط آخر في الدورة الدموية ويرحل على أثره في صباح يوم 26 من نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 48 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، تاركا خلفه مشوارا فنيا زاخرا بأعذب الأغاني وأرق المشاعر والأحاسيس، سيرة عطرة بمشوار شاب مكافح تحدى الكثير من أجل الوصول إلى حلمه.

وسجل الفنان الراحل عامر منيب ، مقطعا صوتيا قبل وفاته ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وقال عامر منيب من خلال التسجيل :" انا عامر منيب كان نفسى انى اكون معاكو كلكو واشكركوا واحد واحد واحدة واحدة، كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكوا ليا ".