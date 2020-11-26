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سميرة سعيد تنعى وفاة المطرب محمود الإدريسي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة سميرة سعيد وفاة المطرب المغربي محمود الإدريسي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سعيد" قائله: "محمود الادريسي من الأصوات المغربية الرائعة أثرى الأغنية المغربية بأعماله من أنبل الفنانين وأكترهم خلقا متألمة لرحيلك رحمك الله وأودعك في فسيح جناته".

يذكر أن المطرب محمود الادريسي توفى منذ قليل متأثرا بفيروس كورونا المستجد وشارك بعدد من الأعمال الغنائية أبرزها "ساعة سعيدة”، “اصبر يا قلبي”، و”بغى يفكرني فاللي فات”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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