داليدا خليل: الأنثى القوية هي التي تتحدى ضغوط الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل محبيها صورة من كليب أغنيتها الجديدة بعنوان شيك أوي، وذلك عبر موقع تويتر.

وعلقت داليدا قائلة: الأنثى القوية هي التي تتحدى ضغوط الحياة وتمر من أمامها صامدة كأن لم يكن، هي التي تصنع السعادة لنفسها لا تنتظرها من أحد" تحية لكل إمرأة أنتي جميلة وقوية مهما كانت الظروف.

وطرحت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​ أغنيتها الجديدة "​شيك أوي​" على يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية عبراليوتيوب.

وخطفت داليدا الأنظار خلال الكليب بأناقتها المعتادة وأعرب عدد كبير من متابعيها عن إعجابهم الشديد بالفكرة وكلمات الأغنية.

الأغنية من ألحان محمد يحيى، كتابة أسامة محرز، والكليب حمل توقيع المخرج بيار خضرا.