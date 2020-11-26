أعلن الفنان علي الحجار، عن صدور ألبومه خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه يتكون من 14 أغنية، 7 منها تم نشرها بالفعل بينما البقية تنشر لأول مرة.
وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، بدأه الفنان علي الحجار بغناء «عارفة» من كلمات بهاء جاهين وألحان عمر خيرت.
وردًا على سؤال إحدى المتابعات بشأن تجربته الفنية، قال الفنان علي الحجار إنه يعشق السينما وتقريبا «وُلِد في السينما»، مضيفًا: «أسرتي كلها بتحب الفن، والدي الفنان إبراهيم الحجار ووالدتي وأخوالي، وكان لنا موعد مقدس للحضور السينما».
واعتبر الفنان علي الحجار، أن الغناء هو الموهبة الأولى بالنسبة له، لكن ذلك لا يعني نسيانه حلم التمثيل، موضحًا: «كنت سأشارك في الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وكنت سأقدم دور رئيس عصابة، ولكن تم تأجيله لظروف إنتاجية».
وأشار إلى تقديمه 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدي مثل: رصاصة في القلب الذي شارك فيها الفنانة أنغام وسامي مغاوري وأحمد رزق، متابعا: «رغم وجود سامي مغاوري واحمد رزق، لكن أنا وأنغام كنا بنموت الناس من الضحك».
وأنهى تصريحاته قائلا: «إذا جاء لي دور مناسب حتما سأقدمه».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي الحجار: الألبوم الجديد مكون من 14 أغنية.. ويصدر خلال أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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