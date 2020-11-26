شاهد.. يسرا بصحبة عدد من نجوم الفن في عيد ميلاد هند صبري

نشرت النجمة يسرا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت الصورة من احتفال عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة هند صبري، وشارك في هذا الاحتفال الهام شاهين وبوسي شلبي وليلى علوي وايناس الدغيدي.

وعلقت عليها: الاحتفال بعيد ميلاد حبيبتيhendsabri ♥ ️????

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ ٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

وتزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

حققت هند صبري نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2

يذكر أن احدث أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

كما يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت. كانت قد تسلمت جائزة افضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات العربية وذلك عن دورها فى مسلسل "خيانة عهد".

وعلقت يسرا : "بكل حب وامتنان بشكر جمهوري الحبيب اللي صوتلي في استفتاء مهرجان الفضائيات العربية كأحسن ممثلة في 2020 عن دوري في مسلسل "خيانة عهد".