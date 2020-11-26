في ذكرى وفاتها.. سبب إطلاق لقب "الشحرورة" على صباح.. وهذه من أطلقته عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة صباح، والملقبة بـ"الشحرورة" وهي واحدة من أهم نجمات الغناء في الوطن العربي.

جانيت جرجس فغالي، هو الاسم الذي ولدت به صباح، في 10 نوفمبر من عام 1927، في وادي شحرور، وهي إحدى القرى في محافظة جبل لبنان، ومن هنا اكتسبت "الشحرورة" لقبها، أطلق عليها هذا اللقب من قبل المنتجة آسيا داغر، أسهم في ذلك أيضًا أن الشحرورة هي في الواقع أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها.

كما اكتسبت صباح العديد من الألقاب خلال مسيرتها الفنية الحافلة، من ضمنها "صوت لبنان".

تبنت المنتجة آسيا داغر موهبة الفنانة صباح، استضافتها مع والدها في منزلها الواقع في القاهرة، وكلفت الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في فيلمها الأول "القلب له واحد" عام 1945، من هناك انطلقت نجومية الصبوحة لتقدّم أكثر من27 مسرحية لبنانية، و83 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى أكثر من 3000 أغنية بين لبنان ومصر.