ريما فقية تشن هجوما عنيفا على مهرجان جوائز الغرامي

القاهرة - محمد ابراهيم - شنّت ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية سابقاً ريما فقيه هجوما عنيفا على مهرجان جوائز الغرامي بسبب زوجها والفنان “ذا ويكند”.

وعلقت ريما علّقت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وقالت: ” دعونا نتصرف وكأن أغنية ​Blinding Light ليست الأغنية التي حققت اكبر رقم قياسي منذ سنوات … لا تتلاعبوا بمجهود الناس الشاق! عار عليكم”.

يُذكر أنّ وسيم صليبي زوج ريما هو مدير أعمال “ذا ويكند” وهذه الحادثة دفعتها لتذكر ما حصل معها سابقاً حيث قالت: “الغرامي جعلني أتذكر كيف تم اختيار أفضل 15 متسابقة في ملكة جمال الكون 2010”.