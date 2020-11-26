هشام ماجد للاعبي الأهلي والزمالك: أتمني متضربوش بعض بعد الماتش

شارك الفنان هشام ماجد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق عليها: "مباراة القرن ... نهائي مصري أفريقي تاريخي ... أتمني الفرقتين يلعبوا رجالة وميضربوش بعض بعد الماتش لمرة في حياتهم".

وأضاف: "حيحصل إيه لو المهزوم عمل ممر شرفي للفائز ويبقي شكلنا كويس قدام العالم.. أنا عارف اني بحلم طبعا بس والله نفسي أشوفها (الكاس مش الممر )".

وتابع: "يا ريت الجماهير تراعي بعض بعد الماتش عشان المرادي الوجع حيبقي صعب وممكن تقلب بجرايم... و يا رب النصر للزمالك إن شاء الله".

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، غدا، الجمعة الموافق 27 نوفمبر.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب أفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لا سيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.

ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

ويبحث الأهلي عن لقبه التاسع الغائب عنه منذ 7 سنوات، فيما يسعى الزمالك لاقتناص اللقب السادس، الغائب عنه منذ 18 عامًا.

ومن جانب اخر يعد أخر اعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2".

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.