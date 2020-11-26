إيزابيل لـ سارة الشاذلي في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تستعد المخرجة المصرية سارة الشاذلي للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير إيزابيل، في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.



كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم إيزابيل عن فتاة خجولة وانطوائية، تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة وفي حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكلٍ دائم.

الفيلم من إنتاج مدرسة السينما والتليفزيون الدولية بكوبا بطولة إيلاين بيلتران ليموس وكلاوديا توماس فونتس ويضم فريق العمل كتابة السيناريو والحوار سارة الشاذلي ومالينا كسبيديس جواريني، مدير التصوير نوهيلي فلورتيسا باراهونا مونتاج إليسا تشن هزاو , منتج منفذ أيسيا فيجيروا.

ودرست سارة إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية في كوبا، بعد تخرّجها من الجامعة الأميركية في باريس وتخصصها في دراسة الأفلام، حيث كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد". وبعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية، تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.

وتعمل سارة حاليًا على أول أفلامها الروائية الطويلة بعنوان "العودة"، الذي تناقش من خلاله تناقض العلاقة بالوطن بين الحب والكره، وأيضًا كفاحها للعثور على مكانها كامرأة في هذا المجتمع.