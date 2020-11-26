إيزابيل لـ سارة الشاذلي في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تستعد المخرجة المصرية سارة الشاذلي للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير إيزابيل، في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.
كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية استعدادًا للمشاركة في المهرجان.
وبعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية، تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.
وتعمل سارة حاليًا على أول أفلامها الروائية الطويلة بعنوان "العودة"، الذي تناقش من خلاله تناقض العلاقة بالوطن بين الحب والكره، وأيضًا كفاحها للعثور على مكانها كامرأة في هذا المجتمع.
أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة
- تيزيان بوشي.. مخرج ومبرمج سويسري، درس تاريخ السينما وعلم الجمال في جامعة لوزان، ومعهد الفنون في بلجيكا. عمل بعدد من المهرجانات السينمائية منها "لوكارنو". شاركت أفلامه القصيرة "إلى القمة"، و"صوت الشتاء" في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحاليا يقوم بأعمال المونتاج لأول أفلامه الروائية "ليلوت".
- ريهام عبد الغفور، ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق في السينما عام 2002 بالمشاركة في فيلمي "سحر العيون"، و"صاحب صاحبه"، ثم توالت أدوارها السينمائية من بينها "ملاكي إسكندرية"، و"جعلتني مجرما"، و"الخلية"، و"سوق الجمعة"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من الجوائز.
- أنيسة داود.. ممثلة ومخرجة ومنتجة تونسية، عُرفت في بدايتها كممثلة قبل أن تتجه للإنتاج ثم الإخراج. من أفلامها الوثائقي الطويل "نساءنا في السياسة والمجتمع"، والفيلم القصير "أفضل يوم على الإطلاق" الذي افتتح قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي الحادي والسبعين. تقوم في الوقت الحالي بتطوير السيناريو لفيلمها الروائي الطويل الأول "الخالدون".
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