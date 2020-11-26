في غرفة نومها.. علا غانم تروي تفاصيل ضبط زوجها خلال خيانته لها

تحتفل اليوم الخميس 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بدولة الكويت عام 1971، وبعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية.

تعتبر علا غانم، من أكثر الفنانات المصريات جرأة من خلال طلتها مع ابنتيها كاميليا وفريدة أو من خلال مشاهدها التي تختارها وتظهر بها الفنانة علا غانم ح يث تحتفل بعيد ميلادها الــ 46 فقد ولدت في دولة الكويت في 26 نوفمبر عام 1972 التحقت بكلية الفنون الجميلة ولكنها لم تكمل تعليمها حيث دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ولكنها لم تكمل تعليمها فيه أيضا حيث صرحت بذلك مع الإعلامية راغدة شلهوب بأن مؤهلها الدراسي الثانوية العامة.

التحقت علا غانم بكلية الفنون الجميلة ولكنها لم تكمل تعليمها حيث دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ولم تكمل تعليمها فيه أيضا حيث صرحت بذلك مع الإعلامية راغدة شلهوب بأن مؤهلها الدراسي هو الثانوية العامة. بلغ رصيد علا غانم، الفني ما يقرب إلى 70 عملا ما بين الأفلام والمسلسلات منها الزوجة الرابعة وحديث الصباح والمساء وولي العهد.

وكان أول ظهور لـ علا غانم من خلال فيديو كليب أغنية (هنساك) للفنان محمد فؤاد حيث دخلت منه المجال الفني ليتم ترشيحها في مسلسل (الصبار ) عام 1995. وبعد ذلك دخلت علا غانم المجال السينمائي في فيلم (أرض أرض) عام 1998 حيث جاءت شهرتها الحقيقية من خلال فيلم (محامي خلع) عام 2003 مع هاني رمزي وداليا البحيري.

تزوجت علا غانم 3 مرات، الأولى كانت من وليد الضفراوي وعمرها 17 عاما وأنجبت منه ابنتيها «كاميليا» و«فريدة» ووقع الطلاق بعد 5 سنوات لتتزوج ثانية من أحمد المسلمي، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وتعيش معه في أمريكا ولا يزالان متزوجين.

وتزوجت علا غانم، من رجل ذاقها العذاب من الضرب والألم النفسي والخيانة حيث ضبطته وهو يخونها في حجرة نومها ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال يعيش في امريكا وهي الى الآن مستمرة في زيجتها معه.